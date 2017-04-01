Боевики на ОРДЛО разворовывают «гуманитарку», предназначенную мирным жителям

На оккупированной территории Донбасса среди населения возникают конфликты из-за способа распределения и выдачи российской «гуманитарной помощи».

«Растет недовольство населения временно оккупированных территорий Донбасса системой распределения и выдачи российской гуманитарной помощи. В «управления труда и социальной защиты населения» администраций населенных пунктов массово поступают жалобы жителей, недовольных отсутствием общественного контроля учета и распределения гуманитарной помощи, что приводит к ее хищению», — сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Напомним, представители украинской власти и спецслужб неоднократно заявляли, что под видом «гуманитарных конвоев» военное командование РФ доставляет российским военным и наемникам горюче-смазочные материалы, новую технику, а также вооружение и боеприпасы, а назад вывозит тела погибших боевиков.