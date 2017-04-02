В Запорожье с почестями похоронили 57-летнего солдата-героя (ВИДЕО)

Старший солдат Александр Педак 5 дней не дожил до своего 58-летия — его убили террористы на Донбассе.
Сегодня, 2 апреля, в Запорожье попрощались со старшим солдатом 72-й механизированной бригады Александром Педак, погибшим в Авдеевский промзоне.
Погибшего героя провожали в последний путь родные, друзья и боевые товарищи. Два года назад запорожец подписал контракт с Вооруженными Силами Украины.
Боец с позывным «Шао-Линь» был старшим наводчиком минометной батареи 72-й бригады. Он погиб 30 марта во время вражеского минометного обстрела.
Похоронили Александра Педак с воинскими почестями.
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