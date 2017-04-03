Амбициозный режиссер из Запорожья создает новую историю о роботе R44 — «Обломки нового мира» (ВИДЕО)

В Запорожье режиссер Владимир Власенко создал короткометражный фильм «История робота R32». Это история об устаревшем и одиноком роботе, который хотел найти себе друга, но столкнулся с человеческой жестокостью.

После выхода фильма автор получил большое количество наград, участвуя в украинских и международных кинофестивалях, а также был очень популярен в интернете.

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Сейчас Владимир со своей командой планируют снять продолжение — серию фильмов «Обломки нового мира», которые покажут альтернативный мир будущего гораздо подробнее.

Предыдущий фильм «Story of R32» режиссер снял исключительно за свои деньги, просто приглашая друзей помочь. Новая работа должна стать качественнее и лучше, а для этого необходимо гораздо больше усилий и средств. Поэтому, чтобы снять первый фильм из цикла они открыли народный сбор средств на платформе IndieGoGo.

Первая новелла из цикла расскажет о роботе R44, который был создан как бездушная машина, но вместе с несколькими другими роботами обрел сознание. Люди считают таких роботов угрозой, и теперь R44 вне закона. Сбегая от полиции, робот встречает маленького мальчика, и теперь каждый из них должен понять – кто находится перед ним – враг или друг?

Уже команда продемонстрировала промо-видео, которое показывает атмосферу нового фильма, совмещая привычные нашему глазу украинские пейзажи с фантастическими сооружениями.

Как утверждает сам режиссер хорошее фантастическое кино, может дать новый толчок украинскому кинематографу, который только начинает выходить из стадии заморозки. Украинская фантастика сможет заявить миру о нашей стране совсем с другой, качественной стороны.