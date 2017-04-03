В зоне АТО погиб житель Запорожья

Сегодня, 3 апреля, в зоне АТО погиб запорожский военный Максим Свиренко. Об этом на странице Фейсбук сообщает депутат Запорожского горсовета Андрей Согорин.

Известно, что парень был военнослужащий 55-й бригады.

Как сообщает и.о. замвоенкома Владисла Чумак, Максим Свиренко 1986 года рождения призван на службу Хортицким военкоматом 8 сентября 2016 года.

«Причина смерти бойца неизвестна. Сегодня его тело отправят в город Днепр в больницу им. Мечникова, где завтра проведут вскрытие. Он умер прямо в блиндаже, перед тем как должен был заступить в наряд», — сообщает Владислав Чумак.

Известно, что Максим Свиренко ранее служил в Нацгвардии (в/ч 3029), но затем перевелся в ВСУ.

В свою очередь о Максиме сообщает житель из Днепра Андрей Тропин на своей странице в Фейсбук, что он попал под обстрел.

