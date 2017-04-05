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Запорожец покоряет сцену «Караоке на майдане» (ФОТО, ВИДЕО)

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user444
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В Одессе на съемках новой передачи «Караоке на майдане» запорожец 27-летний Владимир Филатов стал победителем.

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Известно, Владимир исполнил песню Олега Винника «Нино», которой и покорил слушателей настолько, что сразу был признан победителем. Филатов прошел в финал и будет продолжать бороться за победу в конце года.

Передача с участием Владислава выйдет 23 апреля в 10:00 на телеканале «СТБ». Об этом сообщает 061.

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