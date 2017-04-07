Российские контрактники дезертируют из ОРДЛО к себе на родину в РФ

На оккупированном Донбассе зафиксированы случаи дезертирства российских «ихтамнетов» из воинских частей в Россию.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, оккупанты после дезертирства пытаются перебраться на территорию РФ.

Так, на днях трое военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1 АК, дислоцированного на территории оккупированной Донецкой области, были задержаны при попытке пересечения границы с РФ и возвращены на передовые позиции.