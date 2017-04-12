Домой АТО Российские «ихтамнеты» в донецком селе до смерти забуцали нетрезвого мужчину

Российские «ихтамнеты» в донецком селе до смерти забуцали нетрезвого мужчину

От
Valeriy
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Пьяные российские оккупанты во время ссоры с пьяными жителями оккупированного поселка Крещатицкое Новоазовского района жестоко избили их, одного — насмерть.

Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, военнослужащие инженерного подразделения 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили гражданских лиц в ночном развлекательном заведении населенного пункта Крещатицкое.

В результате происшествия были травмированы более десяти гражданских, один из которых скончался от полученных травм.

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