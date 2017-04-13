Анонс газеты «Верже»

В свежем номере «Верже» от 13 апреля можно почитать о многих новостях.
На заметку
Как льготники смогут добраться до дачных участков — ст. 19
Туризм по-запорожски
Потенциал есть, развитие отсутствует — ст. 13
Стоп нарушителям
На запорожских маршрутчиков-хамов теперь можно жаловаться в «15-80» — ст. 3
60 км до спасения
В области организуют 5 округов. На каждый из них будет приходиться по 350 тысяч потенциальных больных. Могут ли в таком случае запорожцы рассчитывать на качественную медицину?
Конфликт
Заведующая лабораторией рынка терроризирует всю Васильевку — ст. 11