Анонс газеты «Верже»

В свежем номере «Верже» от 13 апреля можно почитать о многих новостях.

На заметку

Как льготники смогут добраться до дачных участков — ст. 19

Туризм по-запорожски

Потенциал есть, развитие отсутствует — ст. 13

Стоп нарушителям

На запорожских маршрутчиков-хамов теперь можно жаловаться в «15-80» — ст. 3

60 км до спасения

В области организуют 5 округов. На каждый из них будет приходиться по 350 тысяч потенциальных больных. Могут ли в таком случае запорожцы рассчитывать на качественную медицину?

Конфликт

Заведующая лабораторией рынка терроризирует всю Васильевку — ст. 11