В сельсовете под Запорожьем группа политических рейдеров пыталась захватить власть

Стражи порядка сработали быстро и оформить документально незаконное воцарение на «трон» в Натальевском сельсовете не удалось.

По информации прокуратуры Запорожской области, в розыск объявлена одна из заводил попытки захвата власти, мошенничества и подделки официальных документов Анжела Рябоконь.

«Прокуратурой Запорожской области разыскивается Рябоконь Анжела Анатольевна, дата рождения 31.05.1970, зарегистрирована: Запорожская область, Запорожский район, с. Лежино, ул. Привокзальна, д. 26, в отношении которой судом предоставлено разрешение на задержание и привод в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказано в официальном сообщении.

Как уже писал «Верже», заявление о захвате власти в Натальевском сельсовете поступило 18 января этого года, на следующий день сведения были внесены в ЕРДР и открыто уголовное производство.

В ходе досудебного расследования установлено, что с целью захвата государственной власти 10 депутатов сельского совета, 4 из которых на основании Закона Украины «О статусе депутатов местных советов» сняты (отозваны) во главе с экс-секретарем местного совета Рябоконь, незаконно провели сессию.

На ней они выразили недоверие действующему председателю сельского совета и предоставили его функции другому лицу. После этого они сообщили о потере гербовой печати сельского совета, что в дальнейшем позволило изготовить ее дубликат.

Изготовив гербовую печать и заверив ей протокол заседания сельского совета и решения внеочередной сессии, Рябоконь предоставила указанные документы государственному нотариусу, который внес изменения в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, в результате чего председателем сельского совета незаконно признана Рябоконь.