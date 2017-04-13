Экстраординарный баскетболист из Запорожья женился на очаровательной гимнастке (ФОТОРЕПОРТАЖ, ВИДЕО)

Так, баскетболист Томас Камусаки, экс-игрок запорожских БК «Ферро-ЗНТУ» и БК «Запорожье-ZOG», женился на прелестной Елизавете Ильиной, мастере спорта по художественной гимнастке.

А вот подругой невесты на свадьбе была еще одна известная запорожская спортсменка – один из лидеров сборной Украины по художественной гимнастике Евгения Гомон.

Известно, что история любви Лизы и Томаса начиналась с дружбы, которая переросла через некоторое время в большое чувство.

Предложение баскетболист сделал, как он сам говорит, довольно банально.

Елизавета рассказывает: «Мы сидели дома, и вдруг Томас куда-то собирается и убегает, возвращается через пол часа, весь мокрый встревоженный с киндер-сюрпризом в руках. Я его съела, но открывать игрушку не спешила. Когда все-таки дошло дела до самого сюрприза, я была очень удивлена и счастлива, что не удержалась и прокричала долгожданное «Да!».