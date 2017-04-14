Боевик из «ДНР» приехал в Запорожье на лечение, но на долгие годы оказался за решеткой (ВИДЕО)

Боевик из «ДНР» приехал в Запорожье на лечение, но на долгие годы...

Как известила пресс-служба прокуратуры Запорожской области, по подозрению в совершении преступления по ст. 258-3 УК «Участие в террористической организации», задержанному лицу судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кстати, 21-летнему уроженцу Донецка грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Как уже сообщал «Верже», 10 апреля мужчина приехал в Запорожье для лечения от туберулеза. Дескать, на ОРДЛО лекарства и медуслуги дороги. Но не довелось бандиту получить медицинскую помощь при «хунтовском режиме».

Что интересно, его мама и бабушка переехали из оккупированного Донецка в Запорожье еще раньше. Получают в нашем городе пенсию и выплаты, как беженцы.

Террорист-контрактник был задержан сотрудниками спецподразделения СБУ. Известно, что он за деньги принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в том числе под Дебальцево. Также он подозревается в совершении других преступлений в 2014-16 годах. Вину свою он признал и готов сотрудничать со следствием.

Впрочем, дончанин может оказаться на воле довольно скоро, если его обменяют на наших пленных бойцов, удерживаемых российско-террористическими спецслужбами «ДНР» в тюрьмах в нечеловеческих условиях.