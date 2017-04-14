США готовы нанести упреждающий удар по Северной Корее



Американские военные силы в Тихоокеанском регионе находятся в готовности нанести превентивный удар по КНДР, если подтвердится информация о подготовке там очередного ядерного испытания.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в разведке США.

США расположили в регионе два эсминца, которые несут ракеты Tomahawk. Один из них в 300 милях от испытательного полигона КНДР. На острове Гуам есть бомбардировщики американских ВВС.

Такая вероятная атака США опасна тем, что она может спровоцировать нестабильный и непредсказуемый режим Северной Кореи на новые удары по южному соседу.

Северная Корея предупредила, что «большое событие» скоро, и власти США предполагают, что ядерное испытание могут провести на этих выходных.