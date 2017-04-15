КНДР угрожает превратить США «в ядерный пепел»

Генштаб КНДР угрожает уничтожить авианосец Carl Vinson в случае «провокации» со стороны США. Кроме того, власти страны назвали ряд целей, которые они «готовы превратить в пепел».

Об этом сказано в заявлении представителя генерального штаба Корейской народной армии, информирует РИА Новости.

В Генштабе отметили, что удары нанесут на суше, море и с воздуха.

«Все политические, военные и экономические провокационные происки будут сорваны сверхмощным ответом со стороны армии и народа Северной Кореи. В качестве возможных объектов для удара были названы военные базы Америки в Осане, Пхентхэке и Кунсане, а также президентская резиденция «Чхонвадэ». Объекты генштаб армии КНДР грозит «превратить в пепел за считанные минуты», – сказано в заявлении.

Помимо этого, северокорейские военные грозят ударить по американской базе, расположенной в Японии и даже на территории США.

Напомним, 9 апреля ударная группировка флота США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson получила приказ выдвигаться в западную часть Тихого океана.

Кстати, выражение «превратить в ядерный пепел» стало нарицательным после того, как кремлевский пропагандист Евгений Киселев заявил, что Россия готова превратить в ядерный пепел своих врагов, недвусмысленно намекая на США.