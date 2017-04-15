Соцсети продолжают троллить фотожабами дипломата из РФ

«Чо-где? Сышиш? Опача! Тычо, на? Идисюда, на. Жила-была, Сидор-пидор…» — краткое содержание выступления представителя РФ на заседании Совбеза ООН.

Выступление российского дипломата Владимира Сафронкова во время заседания Совета Безопасности ООН, больше похожее на лагерную «феню», взорвало украинский сегмент соцсетей.

Напомним, российский дипломат, обратившись к нему на «ты», приказал представителю Англии Мэттью Райкрофта: «Посмотри на меня, глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь?».

Пользователи разродились фотожабами в адрес Владимира Сафронкова.

Российский же пользователь с одобрением отнесся к «выступлению» своего дипломата. Дескать, «порвал ООН не хуже Чуркина».

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают подобную риторику выступления «обоснованной».