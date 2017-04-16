О том, почему ловят не сепаров, а тех, кто их остановил в 2014-м…



В тот день, когда мир ликовал по поводу выпущенных по сирийскому аэродрому ракет Tomahawk, а в России переживали шок, в Киеве сделали Путину малость приятного. Вот только заголовки дня: «Суд вынес приговор по делу «Торнадо»: восемь экс­бойцов получили длительные сроки, еще четверо – условные»; «Вирок у справі Торнадо»: під суд стягнули Нацгвардію і військову техніку»; «Приговор по делу «Торнадо»: кадры из суда. «РИА­Новости Украина»…

«Видишь суслика? А он есть»…

К последнему заголовку добавим пару подробностей. Хотя бы цитату от этой самой «РИА­Новости»: «Оболонский райсуд Киева зачитывает приговор 12 бывшим бойцам расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо». В суде не смогли настроить микрофоны, в связи с чем ни прокуроры, ни журналисты, ни обвиняемые не слышат слов судей».

Т.о. получается, что судья читал приговор лишь себе (11 обвиняемых отказались присутствовать при этом издевательстве, их увел конвой). Кроме того, из зала удалили журналистов (чтобы тайны не разгласили), но для главного ресурса путинского Агитпропа сделали исключение. Ибо как тому еще показать все «зверства карателей» на Донбассе?

Заметим, что осужденные и до сих пор служили бы в зоне АТО и, возможно, даже получали бы ордена, но 18.06.2015 года они под Лисичанском остановили поезд с контрабандным углем и металлом. И верховные контрабандисты страны, которых частично удалось остановить лишь последней ж/д блокадой Донбасса, рявкнули так, что главный военный прокурор Матиос, похоже, бежал по шпалам из самого Киева на Донбасс впереди паровоза.

Но дальше он преуспел! В СМИ почти удалось выстроить такой образ задержанных «торнадовцев», что и сам Чикатило постеснялся бы числиться в их родственниках. В результате – приговор: от 8 до 11 лет тюрьмы.

А в это самое время заклятый враг Украины Ходаковский обнародовал еще одно видео и фото. Александр Ходаковский, напомним, – это бывший командир «Альфы» СБУ в Донецкой области и бывший же командир сепарского батальона «Восток», ныне списанный в оппозиционеры т.н. «ДНР». Напомним также, что этот знатный сепар, который со своими подельниками­предателями сделал для разжигания войны на Донбассе никак не меньше, чем пресловутый российский Стрелков­Гиркин, 15 марта сего года в первый раз выставил занятное видео и фото. На них «герой битвы с Парасюком» 14 марта сего года полковник НГУ Голубан готовится к бою с батальоном «Донбасс» в составе упомянутого «Востока»…

Полковник (а в 2014­м всего лишь майор) уже 15 марта проследовал за трибуну Верховной Рады и рассказал о «зверствах» упомянутого нардепа. Получив при этом орден от Президента Порошенко и ведомственную медаль от министра Авакова. Но знаете, «якось так невдобно вийшло»! Ибо после видео Ходаковского выяснилось, что единственным достойным представителем донецких «ментов», которому доверено пугать цивилизованный мир на трибуне ВР – это, получается, сепар со стажем! В орденах, как новогодняя елка…

После отчаянной «правды и только правды» известного всем Антона Геращенко все начали ожидать расследований. Тем временем полковник Голубан подал в суд на народного депутата Игоря Луценко. Что тот, вишь, тиражирует ложь врага нашего – Ходаковского. И вот новый виток драмы. Вернее и видео, и фото, дополняющие предыдущий «вброс»…

После чего «народні депутати з фракції «Самопоміч» вимагали викликати в Раду Генерального прокурора та голову СБУ зі звітом про результати перевірки відомостей про зв’язки командира роти спецпризначення при Головному управлінні Національної поліції в Донецькій області Юрія Голубана з бойовиками «ДНР»… Юрій Голубан на цьому відео готувався разом із Ходаковським до нападу на українських солдатів. Це відео і дата зйомок були ідентифіковані бійцями батальйону «Донбас» як підготовка до нападу на них під Карлівкою», – заявив Соболєв, який нагадав, що в бою 23 травня 2014 року загинуло п’ятеро українських добровольців». («Гордон», 6.04.2017 г.).

В ответ «Аваков пообещал, что правоохранители проверят Голубана, но отметил: «Как­то странно, что террорист Ходаковский, на руках которого кровь наших людей, на удивление синхронно действует с некоторыми нашими парламентариями, одномоментно выступая с обвинениями в адрес нашего офицера Голубана, в унисон требуя одного и того же. Это и есть элемент гибридной войны». («Страна.uа», 7.04.2017 г.). При этом глава МВД назвал народного депутата Семена Семенченко аферистом. Тот в ответ посоветовал министру хорошего психиатра. Типа – поговорили…

Поддержал Авакова и главный военный прокурор Матиос, заявив, что «нардепы Егор Соболев и Семен Семенченко на уровне подсознания работают на спецслужбы России». По словам Матиоса, нардепы Соболев и Семенченко несут в массы сообщения и намеки от российских спецслужб». Кроме того, он назвал Семенченко «человеком без лица и имени», скрывавшимся от следствия в России, а Соболева вообще обвинил в подделке документов.

«За три года до войны в одном из военкоматов города Киева было сформировано военное учетное дело гражданина Украины, который в случае войны должен быть призван на службу. Так вот: по сей день в перечне военных специальностей нет такого понятия как военный журналист. Но за два или три года… до войны в учетном деле гражданина Зимина, он же Соболев, были внесены изменения путем подделки военного учетного дела, где было написано «военный журналист», – добавил Матиос». (УП, 7.04.2017 г.).

Тут опешил даже автор этих слов. За 25 лет безупречной службы он в своем личном деле только расписывался в присутствии кадровика, а потом это дело и в руках не держал. А вот рядовой запаса Соболев в охраняемом здании с сейфами, оказывается, что­то сам «внес».

К чести самого народного депутата, он немедля ответил: когда в детстве погиб отец и мать вышла за другого, именно гражданин Соболев его усыновил. Что касается специальности, то есть и документ, в котором даже для Матиоса написано четко: «Военно­учетная специальность – ОПЕРАТОР ЭВМ».

Иными словами, и тот накопанный на Егора Соболева ничтожный компромат оказался ложью. Что же касается Семенченко, то всего два замечания. Его мочат в СМИ уже третий год, но не могут потопить. Хотя его коллег из добробатов давно уничтожили. «Молчит, как рыба о лед» и лишь иногда поддакивает власти командир «Айдара» Мельничук, командир же «Торнадо» Онищенко получил вот 11 лет… Не трогают разве придворного «революционера» Билецкого из «Азова», но это совсем другая история…

И еще: вся биография Семенченко едва ли не по дням расписана в «Википедии». Со всеми его фамилиями, учебой во ВГИКе и двумя тяжелыми ранениями на фронте. И это при том, что большинство наших депутатов непонятного гражданства, образования, а главное – с «дырами» в биографии в десять и более лет.

Что делать?

В прошлом материале («Украинцы должны найти свой путь деколонизации. Без стрельбы…», 6.04.2017 г.) мы попытались доходчиво объяснить читателю: Украина с 1991 года – неоколония России, а сейчас идет процесс ее передачи Ротшильдам. Правда, колониальный налог пока приходится платить и тем, и этим. Плюс еще содержание олигархата с обслугой, обеспечивающего в стране власть и порядок. Из­за этого жизнь стала просто невыносимой.

Если согласиться с такой версией, то становится все понятно и с «Торнадо», и с «РИА­Новости», и с Голубаном, и с Егором Соболевым и Семеном Семенченко. Т.е. все, кто мешает неоколониальному статусу Украины, должны безжалостно бросаться в тюрьмы или хотя бы оплевываться в круглосуточном режиме. Кто же состоит в колониальной администрации или рядом – просто обязаны цвести и пахнуть…

«Да, сама даже постановка подобного вопроса – дело хорошее, – согласится читатель, – но нужны конструктивные идеи, как от этого дела избавиться?»

Заметим, что зачистка украинцев проходит сегодня так, как и при польском владычестве (да и позже тоже). Т.е. в форме национального, социального и религиозного угнетения. Правда, из­за этого при поляках не очень удачно появился Хмельницкий и уж совсем трагично – Гонта с Зализняком.

Понятно, что методы того времени для XXI века просто недопустимы. И с точки зрения гуманизма, и с точки зрения того, что в стране работают 15 блоков АЭС…

Но сидеть сложа руки и смотреть, как Аваков с Матиосом, «не усматривая Голубана», де­факто деклассируют 100% всех здешних следователей и прокуроров, тоже нельзя. Кстати, подобное еще и приводит в смятение фанатов Артура Конан Дойла и Агаты Кристи. Те доказывали, что злодея можно уличить с помощью волоска, капли крови, следов песка на ботинке, а то и просто в результате умозаключений, а нам вбивают в голову, что множество фотовидеосвидетельств (а после 6 апреля их по Голубану появилось более чем достаточно) никому не интересны. И все органы правопорядка и прокурорского надзора в Украине брошены на то, чтобы: а) отмазать засветившегося сепара; б) заплевать тех, кто его изобличает.

Это дает исчерпывающую характеристику всей системе: она не бездарна, не недееспособна, она просто предназначена для выполнения функций колониальной администрации. А это совсем другое, нежели то, что призваны делать правоохранители в нормальной стране.

Да, выше мы там о всяческом угнетении заикнулись. И первым шагом по, например, сворачиванию религиозного угнетения должны быть не погромы, не захваты, не запреты, а наведение элементарного порядка в терминах. Например, известные в Украине «канонисты» должны называться не УПЦ (а они даже требуют, чтобы их величали без «Московского патриархата»), а Русская православная церковь в Украине. И уже тогда иному губернатору, содержащему епископа РПЦ в своих фактических первых замах по идеологии, тоже будет «невдобно». В период российской­то агрессии…

И с социальным угнетением тоже нужно что­то делать. «Налог на содержание олигархов», или его у нас еще называют НДС, если и не упразднить полностью, то ввести только на кассе супермаркета или оптового магазина. И точка! Что же касается возвратов НДС тем, кто его типа заплатил ранее, то здесь должен царить драконовский режим. Т.е. попытка «схем» и обмана карается по миллиону долларов штрафа на каждый лично ворующий нос топ­менеджмента плюс сто миллионов долларов штрафа самой компании. И полное возвращение наворованного!

Но что тогда получится? Что во время, когда Ходаковский и Голубан лишь начинали воевать с нами, их и финансировать было нельзя? Напомним, что в мае 2014 г. (уже Гиркин месяц в Славянске и «референдум» 11.05.2014 г. состоялся) Госказначейство вернуло предприятиям Донецкой области 1,643 млрд грн. Из 4,9 млрд возвращенных в тот месяц по всей Украине… Если к этому добавить 3,9 млрд грн. «налички», оставленной в Крыму НБУ, то воевать с «укропами» было за что…

Что касается национального угнетения, а именно усмирения народа силой, то тут есть «добрый совет» главного западного эксперта по Украине, шведского ученого и дипломата Андерса Аслунда: «Вам надо уволить 18 тыс. прокуроров и 10 тыс. судей».

Но, опять же, это не наш метод! Правда, кто­то должен не только уничтожать украинское общество и государство, но и отвечать за это? Почему бы не полной компенсацией потерь, к примеру, бизнеса за счет виновных судей, фискалов и прокуроров плюс миллионные штрафы с них же в бюджет? И тогда недобросовестная конкуренция плюс рейдерство станут убыточными.

Но первоочередная задача, конечно же – наведение хоть какого­то порядка в деле компетенции «органов». Т.е. за ныне всеядными «частными армиями» под видом правоохранителей наконец должны быть закреплены сектора ответственности. Кто­то ловит шпионов и диверсантов, кто­то – воров и бандитов, а кто­то смотрит за правами граждан. Переход «за черту» – немедленные пять лет тюрьмы. И тогда Матиос вынужден будет ловить не Семенченко с Соболевым, а Полторака и Муженко. И Аваков станет не в Facebook тусоваться, а попытается пережить без инсульта проверку СБУ по Голубану…

Впрочем, это все для нас не годится. Для неоколонии именно существующий порядок – самое то! К сожалению…

Леонид Романовичев