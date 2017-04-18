В Запорожье патрульные стали свидетелями «гоп-стопа» (ФОТО)

Двое жителей Запорожья избили и ограбили мужчину, но тут же были задержаны полицией.

По информации патрульной службы Запорожья, вечером 57-летний горожанин, направляясь по улице Чаривной (Шевченковский район) натолкнулся на двух неприветливых мужчин. Один из них попросил закурить, на что получил ответ, что сигарет нет. Тогда незнакомец начал бить горожанина, мол, неправильный ответ.

Именно в этот момент место ЧП мимо проезжали патрульные, которые по опыту оценили ситуацию. Злодеи, заметив людей в форме, попытались скрыться. Однако полицейские не оставили им шансов: налетчики были задержаны. Похищенный

мобильный телефон изъят.

Блюстители правопорядка уже в отделении полиции выяснили личности злоумышленников. Ими оказались: ранее судимый 38-летний житель города (именно он бил потерпевшего) и его 32-летний приятель, не имевший до этого проблем с законом. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 статьи 186 УК «Грабеж».