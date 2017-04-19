В Черном море затонуло судно с 9 украинцами на борту

Ранним утром 19 апреля поступило сообщение о том, что в районе Керченского пролива (15 миль от пункта Тамань) пропал с радаров сухогруз.

На борту судна находилось двенадцать членов экипажа, среди них девять граждан Украины, двое граждан Российской Федерации и один гражданин Грузии.

К месту крушения судна «Герои Арсенала» направлены службы экстренного реагирования. Прибывшим на место крушения сухогруза спасателям удалось обнаружить в море пять членов экипажа.

На данный момент из-за высоких волн из воды вытащить удалось пока только одного — 35-летнего украинца по фамилии Черненко. Его подобрали в спасательном жилете с признаками сильного переохлаждения. Ещё четыре человека ожидают спасения в воде.

По информации СМИ, волны на месте спасательной операции поднимаются до трёх метров. В МЧС РФ сообщили, что спасательные работы осложняются неблагоприятными погодными условиями – сильным юго-западным ветром с порывами до 20 м/с, а также волнением моря до 4 баллов.