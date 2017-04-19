Домой АТО Российские контрактники на Донбассе ради выпивки оставили боевые позиции

Российские контрактники на Донбассе ради выпивки оставили боевые позиции

От
Valeriy
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Невзирая на то, что на ОРДЛО оккупационным режимом была создана комиссия для проведения медицинской проверки личного состава боевиков на алкогольную и наркотическую зависимость, ЧП в войсках продолжаются.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, «военной комендатурой» 2 АК были задержаны четверо «военнослужащих» 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК, которые находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставили позиции и пытались ограбить магазин.

Кстати, по результатам проверки комиссией на алко и наркозависимость в войсках оккупантов уже отстранены от исполнения служебных обязанностей свыше десятка российских офицеров.

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