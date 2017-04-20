В Запорожском районе КП «Автохозяйство» прекратило работу на пригородных маршрутах

Известно, что между облгосадминистрацией и КП «Автохозяйство» был заключен договор об организации перевозок пассажиров на пригородных автобусных маршрутах общего пользования Запорожье (АС-1) — Малокатериновка, Запорожье (АС-1) — Кушугум (остановка ст. Осетровка) и Запорожье (АС-2) — Кушугум (ул. Примерная). Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

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Для работы на маршрутах КП «Автохозяйство» использовало арендованные автобусы. Из-за этого на прошлую сессию областного совета был вынесен разработанный проект решения областного совета «О внесении изменений и дополнений в Программу развития автомобильного транспорта в Запорожской области на 2013-2017 годы», в которым предусматривалось финансирование из областного бюджета в 2017 году на общую сумму 56 млн. грн. приобретение собственных автобусов. Однако депутаты Запорожского областного совета отказались поддержать проект решения.

Так, общественность проводились мониторинги состояния соблюдения КП «Автохозяйство» условий договора при обслуживании пригородных автобусных маршрутов. По результатам было составлено 9 актов с нарушениями условий договора, в частности — срыв рейса, отсутствие визуальной информации в салоне автобуса, замена автобусов без согласования с облгосадминистрацией, перевозки безбилетных пассажиров.

За неоднократные нарушения КП «Автохозяйство» условий договора и в связи с поступлением многочисленных жалоб от населения (88 жалоб) облгосадминистрация разорвала в одностороннем порядке договор с КП «Автохозяйство» об организации перевозок пассажиров на пригородных автобусных маршрутах общего пользования Запорожье (АС-1 ) — Малокатериновка, Запорожье (АС-1) — Кушугум (остановка ст. Осетровка) и Запорожье (АС-2) — Кушугум (ул. Примерная) сегодня — 20.04.2017.