Запорожанка не нашла путь к сердцу «Холостяка» и покинула проект, как и сестра-близняшка (ФОТО)

Запорожанка не нашла путь к сердцу «Холостяка» и покинула проект, как и...

Как ранее сообщал «Верже», Две близняшки из Запорожья будут искать путь к сердцу «Холостяка» в неожиданных местах.

На этой неделе в шоу, Дмитрий Черкасова жил в доме вместе с девушками. Каждая из них, пыталась завладеть вниманием «Холостяка», лишь Яна стеснялась сделать первый шаг.

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В результате, на церемонии роз Дима не дал розу Яне и отправил её домой.

На своей странице в Инстаграм, девушка по благодарила холостяка-страны. что отпустил её.

Ранее на несколько недель завидный «Холостяк» страны отправил одну из запорожских близняшек домой к маме.