В Запорожье на работницу аптеки напали со странным предметом в руке

Уроженец Днепропетровской области, проживающий в Запорожье, напал на работницу аптеки, чтобы разжиться деньгами. Ударив провизора по голове бутылкой пива, налетчик сумел забрать из кассы около двух тысяч гривен.

Но выбегая из аптеки, разбойник попал в руки случайного посетителя. Горожанин скрутил преступника и держал его до тех пор, пока не приехала полиция.

Преступление налетчика квалифицировали как разбойное нападение. В суде мужчина признал вину, каялся и просил прощение у потерпевшей, которой пришлось долго лечиться.

Но Фемида была непоколебима: 7 лет лишения свободы.