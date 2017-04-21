В Запорожье патрульные задержали экс-сотрудника ГАИ, скрывавшегося от тюремного срока

Бывший работник Запорожской Госавтоинспекции был осужден на 5 лет лишения свободы по двум статьям УК: «Превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшиеся насилием (ч.2 ст. 365) и «Служебный подлог».

Однако в колонию осужденный не попал, поскольку на момент вынесения приговора находился не в камере СИЗО, а на иной мере пресечения — личном обязательстве. Словом, пустился бывший повелитель полосатой палочки в бега. Впрочем, никуда 32-летний мужчина не бежал, а тихонько жил в Запорожье, снимая квартиру и занимаясь частным извозом. И это невзирая на то, что был объявлен в розыск.

Но тут бес попутал нашего героя. Захотел он вместе со своим приятелем похитить автомобиль и похитил. Как уже сообщал «Верже», Погоня запорожских патрульных за преступником окончилась в СИЗО.

Как сообщил прокурор Запорожской местной прокуратуры №2 Андрей Мордвинов, в отношении мужчины продолжается уголовное расследование по ч.2 статьи 289 УК «Незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц».

«Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. По решению суда подозреваемый арестован и находится под стражей в СИЗО», — сообщил «Верже» Андрей Мордвинов.