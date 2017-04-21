В Запорожье сотрудники ГСЧС спасли человеческие эмбрионы от гибели (ФОТО)

Сегодня, 21 апреля, в Запорожье, в 8:30 в КУ «Областной медицинский центр репродукции человека», внезапно отключилась электроэнергия. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

Врачи учреждения сразу сообщили о трагедии в Службу спасения, объяснив ситуации, что в заведении находятся беременные женщины, подростки и дети, кроме этого находится банк с эмбрионами, для хранения которых требуется бесперебойная подача света и тепла. Из-за отключения электроэнергии возникла угроза повреждения эмбрионов, также четырех человек готовили к неотложным операциям.

Выяснилось, что мощности генератора, который находится в медицинском учреждении, не хватает на подачу электроэнергии для всего здания.

По прибытию на место происшествия спасатели установили генератор электропитания. Благодаря этому электроэнергия была восстановлена. На данный момент на территории Центра дежурит сотрудники ГСЧС с спецтехникой генератора электропитания.