Запорожские спасатели продолжают «зачищать» от непогоды город (ФОТОРЕПОРТАЖ, ВИДЕО)

Как ранее сообщал «Верже», непогода в Запорожье привела к коллапсам на дорогах и во дворах.

В результате этого, уже несколько дней в городе и области Запорожья проводятся работы по ликвидации последствий непогоды. Так, спасатели продолжают бороться с последствиями непогоды.

Начиная с 7:00 19 апреля, по 10:00 21 апреля, в Запорожской области спасатели и коммунальные службы смогли уже убрать 162 дерева.

Известно, что из-за непогоды отключенными от сети электроснабжения остались более 20 населенных пунктов Запорожской области. Но на протяжении суток сотрудники Запорожьеоблэнерго устранили эту проблему.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области повышение температуры воздуха ожидается только после среды, 26 апреля.