В Запорожье идет сбор средств в фонд телемарафона «Память»

В Запорожье стартовал традиционный телемарафон «Память», посвященный Дню памяти и примирения и 72-й годовщине Победы над нацизмом в Европе.

Собранные средства будут направлены на оказание материальной адресной помощи ветеранам войны, участникам антитеррористической операции и членам семей погибших военнослужащих, сообщает пресс-служба мэрии.

Запорожцы могут принять участие в этой благотворительной акции.

Денежные средства принимаются на текущий счет «Запорожская областная организация ветеранов Украины», расчетный счет № 26007012102758, код ЕГРПОУ 20491359, МФО 300023, ПАО «Укрсоцбанк» г. Запорожья с пометкой «Благотворительный взнос в фонд телемарафона «Память», полное название предприятия, организации, учреждения, благодетеля с указанием города и района.

Промтовары принимает областной Фонд милосердия и здоровья: г. Запорожье, 69035, ул. Независимой Украины (40 лет Советской Украины), 51; телефон-факс: (061) 233-67-60.

Продукты питания принимает областная организация Общества Красного Креста: г. Запорожье, 69063, ул. Почтовая (Горького), 4а; телефон-факс: (061) 224-43-28; телефоны: (061) 764-28-92; (061) 764-25-82; электронный адрес: redcross.vice@gmail.com .

Штаб телемарафона работает по адресу: г. Запорожье, 69063, ул. Александровская (Дзержинского), 48, контактные телефоны (0612) 63-35-55; (0612) 63-91-75; (061) 764-22-78; (061) 283-06-46; телефон-факс: (0612) 63-91-75; электронный адрес: gerasimenko.dszn@gmail.com; zahist@zp.ukrtel.net .