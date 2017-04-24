В запорожском селе двое мужчин устроили смертельную дуэль на ножах

Один из «дуэлянтов» убит, а второго после лечения в больнице ожидает тюрьма.

По информации главы независимого профсоюза работников «скорой помощи» Анатолия Сидоренко, вчера, 23 апреля, в селе Михайловка Вольнянского района произошла смертельная драка.

Днем медикам поступил вызов — ножевые ранения у двух селян во время поножовщины. Увы, прибыв на место ЧП, бригада скорой помощи лишь констатировала смерть 37-летнего мужчины.

Его неприятель, 30-летний селянин, госпитализирован в хирургическое отделение больницы с ножевым ранением груди.

Событие внесено в ЕРДР по ст. 115 УК «Умышленное убийство». Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.