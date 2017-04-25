В «армии ДНР» зреет недовольство: контрактники разрывают договоры

На Донбассе террористы «ополчения» недовольны условиями прохождения «службы» и пытаются расторгнуть контракты из-за плохого обеспечения, жалования и самодурства российских командиров.

«Более 100 военнослужащих «9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты» (Новоазовск) и «11 отдельного мотострелкового полка» (Донецк) написали рапорты на увольнение», — сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Напомним, что ранее боевики возмущались тем, что их однополчан хоронят без соблюдения общепринятых правил траурного ритуала, жалование задерживают, а также штрафуют по надуманным предлогам для того, чтобы командиры набивали себе карманы.

Кроме того, россияне дезертируют к себе домой, будучи недовольны зарплатой и вероятной возможностью быть убитым или превратиться в никому не нужного инвалида.