Жены боевиков «ДНР» возмущаются задержкой жалованья для их мужей

Систематические задержки зарплаты «армейцам ДНР» выводят из себя их жен, которые жалуются на безденежье в соцсетях, обвиняя в этом российских командиров в/ч, в которых служат их мужья.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, данные о задержках жалованья подтверждают и переписки в соцсетях сепаратистов и их жен (хотя на комментарии о службе и проблемах российским начальством боевиков наложен строгий запрет).

При этом «ополченцы» не могут не замечать, что российским офицерам и без того в разы большее жалование выплачивается регулярно в особом порядке. Соответственно, все больше местных боевиков желает покинуть службу.

Как ранее сообщалось, террористы «ополчения» недовольны условиями прохождения «службы» и пытаются расторгнуть контракты из-за плохого обеспечения, жалования и самодурства российских командиров.

«Более 100 военнослужащих «9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты» (Новоазовск) и «11 отдельного мотострелкового полка» (Донецк) написали рапорты на увольнение», — сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Напомним, что ранее боевики возмущались тем, что их однополчан хоронят без соблюдения общепринятых правил траурного ритуала, жалование задерживают, а также штрафуют по надуманным предлогам для того, чтобы командиры набивали себе карманы.