Запорожские пенсионеры изнемогают от желания добраться катером к своим дачам

Уже завтра, 27 апреля, начнется пригородная речная навигация на Днепре, которая позволит запорожским дачникам добираться к своим садово-огородным участкам речным транспортом.

Проезд для пассажиров льготных категорий, как и прежде, будет бесплатным, перевозчику его компенсируют за счет средств городского бюджета. На эти цели в бюджете Запорожья предусмотрено более 1,7 миллиона гривен.

Перевозки на пригородных речных маршрутах будет осуществлять ГП «Администрация речных портов». На маршрутах будут работать два катера. Каждый из них рассчитан на перевозку порядка двухсот пассажиров. Средняя стоимость билета на катер для не отягощенного льготами человека составит 30 гривен.

Кстати, льготные автобусные рейсы к дачам, которые с полным правом можно назвать социальными, уже успешно работают с 13 апреля.