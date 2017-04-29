Война или реформы? Лучше, конечно, реформы, но так, чтобы они не закончились войной

Глава СНБО А. Турчинов в очередной раз припугнул полномасштабным вторжением России на территорию Украины, а глава правительства В. Гройсман пообещал полноценные реформы, в частности, пенсионную и земельную. Кому из них верить, ведь война и реформы несовместимы? Оба чиновника выполняют свои функции и делают заявления согласно этим функциям. А. Турчинов обязан держать в тонусе всю страну и не давать ей расслабляться. И потому периодически звучат его грозные заявления. К тому же ситуация на востоке страны начинает превращаться в Приднестровье

Несмотря на ежедневные обстрелы и, к сожалению, гибель наших ребят, обе стороны заняли позицию status ­quo, которая означает отказ от полномасштабного наступления, завладение новыми территориями и взаимные обвинения в нарушении Минских соглашений. Что-­то останавливает и украинскую армию, и армию боевиков от такого полномасштабного наступления, и это отнюдь не Минские соглашения. Возможно ли в этих условиях массированное наступление российских войск? Вряд ли. А сосредоточение их на границе с Украиной означает лишь поддразнивание украинской стороны. И проведение военных учений на этой границе – лишь демонстрация силы. То же самое делала Украина в Херсонской области, вызвав недовольство российской стороны. То же самое делают другие страны, и это одна из известных военных уловок и хитростей.

Для В. Путина начало полномасштабной войны смерти подобно. Западные партнеры Украины, увы, не ответят на это наступление силами НАТО или других военных подразделений, но они ответят очередными санкциями, от которых российская экономика уже не оправится, и ни газ, ни нефть уже не помогут. В. Путин прекрасно понимает, что наглеть нельзя, а пугать и провоцировать украинскую сторону можно. Сигнал, поданный пресс-­секретарем В. Путина А. Песковым не такой уж бессмысленный. В нем содержится прямое указание на ненужность России восточных территорий Украины. Неконтролируемые Украиной территории не дают возможность проложить сухопутный путь в Крым. Все остальное для России – ерунда. А вот постепенное превращение этих территорий в Приднестровье – не ерунда. Подкармливание боевиков Россией не прекратится, и очаг напряженности на территории Украины ей выгоден. И не важно, как выглядит этот очаг – как Приднестровье или как украинская юрисдикция. Развал Украины – это давняя мечта российского авторитарного руководства.

И это прекрасно понимают наши патриоты и симпатизирующие им партии типа «Самопомощи». Они организовывали блокады оккупированных территорий и вряд ли будут возражать против их откола от Украины. А вот это является самым грубым и неверным шагом. То, что выгодно В. Путину, не может быть выгодно Украине. Эти территории необходимы Украине для налаживания контроля за российско-­украинской границей, а главное ­ они необходимы нам из-­за промышленного потенциала, который, несмотря на военные издержки, может быть восстановлен и может быть полезен нашей стране. Просто нужно интегрировать эти территории в украинское общество на новых цивилизованных основах. Нужно удовлетворить немногие, но вполне нормальные требования жителей этих территорий, в первую очередь, в области языка. Недавно киевский городской совет принял очередное отталкивающее решение ­ в местах общественного пользования (магазинах, ресторанах, кафе) обслуживающий персонал обязан говорить только на украинском языке. Это означает, что даже в местах свободного общения любой другой язык запрещен. Захотят ли оккупированные территории вернуться в Украину при такой политике? Нет, даже если признать, что подобное решение является местечковым, т.е. чисто киевским. Неужели жесткая языковая политика лучше сохранения единства территории? Кстати, подобные решения недальновидны и потому, что закладывают бомбу в других восточных областях страны. Рано или поздно люди в них тоже заявят о своих правах.

Что касается заявлений премьера об углублении реформ, то они лучше, чем угрозы г. Турчинова. И нужно отдать должное г. Гройсману, он тянет реформы, как может, и не отступает ни на шаг. Реформы крайне непопулярные. Но впервые за всю историю независимой Украины тяжелая государственная машина сдвинулась с места, и остается ее направлять в правильное русло. Премьер дал четко понять, что земельная и пенсионная реформы состоятся. Земля станет товаром, а пенсионная система изменится, если пенсионеры хотят высоких пенсий. Вопрос только, как будет сформулировано законодательство в этих сферах. Если закон позволит продавать землю в одни руки и за бесценок, у нас получится латиноамериканский вариант олигархизации земли. Если в стране будут появляться различные пенсионные фонды, но при этом лопаться, как банки и пирамиды, то государство не потянет всех компенсаций лопнувших пенсионных пузырей. А если окончательно потеряем восточные области и их промышленный потенциал, то бюджет вынужден будет держаться на иностранных кредитах, но недолго. Так что воля премьера к реформам заслуживает уважения.

Татьяна НИКОЛАЕВА