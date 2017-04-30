США могут сократить финансовую помощь Украине почти на 70%

Обнародованный в марте администрацией США план бюджета предусматривает сокращение на треть помощи странам на пути развития. В частности, на 2018 год предусмотрено сокращение международной помощи Украине на 68,8%.

«Что касается Украины, то объемы помощи на 2018 год в предварительном плане бюджета должны были бы составлять более $ 570 млн. Вместе с тем, новый проект предусматривает сокращение финансирования до $ 177 млн», – говорится в сообщении на сайте интернет-ресурса «Голос Америки» со ссылкой на американское издание «Foreign Policy».

По словам бывшего посла США в Украине Уильяма Тейлора, одной из главных тем и целей политики Америки в Украине на протяжении многих лет было поощрение двигаться в направлении европейских институтов.