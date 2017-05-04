В Запорожской области число беженцев из Донбасса достигает 70 тысяч человек

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Прибывшие в Запорожскую область вынужденные переселенцы ежедневно обращаются в штаб по вопросам социального обеспечения и временного размещения семей и переселенцев из зоны проведения АТО. В сутки фиксируется в среднем 5-10 обращений. Постепенно численность вынужденных переселенцев растет и сейчас достигает почти 70 000 человек.

На сегодня в области остается еще 297 свободных мест для поселения, из них 177 в модульном городке Запорожья. По информации пресс-службы Запорожской облгосадминистрации, в случае необходимости запорожцы готовы и в дальнейшем принимать людей, предоставлять места для поселения и гуманитарную помощь.