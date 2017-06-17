Юлия Тимошенко подобна птице Феникс

Над Ю. Тимошенко вновь сгустились тучи. При этом просматривается следующая закономерность. Ю. Тимошенко – известный, наверное, не только в Украине, но даже в целом мире политик-долгожитель, к тому же, политически не стареющий игрок.

При каждом президенте, возможно, только не при Л. Кравчуке, она становилась «костью в горле» у этих президентов, их оппонентом №1. Начиналась жесточайшая борьба с ней как главным конкурентом, и каждый раз она проходила все круги ада, возрождалась как птица Феникс из пепла и вновь становилась известным и популярным политиком. До главного козыря руки у нее не доходили никогда – президентом страны она так и не стала. У политиков с репутацией неудачников политическая карьера на этом, как правило, и заканчивается.

Сегодня оппоненты Ю. Тимошенко вновь сулят ей именно эту судьбу. Приближаются президентские выборы (не обязательно досрочные), на которых, как утверждают ее недруги, она в очередной раз проиграет. Ну что ж, поживем – увидим, но сама г. Тимошенко, скорее всего, с улыбкой отвечает им – не дождетесь!

Есть все основания полагать, что ее политическая карьера не закончится и на этот раз и украинцы будут наблюдать ее политические маневры еще очень долго. В анналах украинской политики Ю. Тимошенко займет свое почетное место. Почетное – в смысле ее политической стойкости, готовности к борьбе, уверенности в себе, способности находить единомышленников и соратников, которые искренне уважают своего лидера. В другом смысле ее почетное место в украинской политике еще долго будет вызывать недоумение, сомнение и негодование, т.к. груз прошлого тянется за ней сомнительным шлейфом. Говорят, за все в жизни нужно платить. И нужно отдать должное г. Тимошенко, она платит, отбивается и не сдается.

Необходимость вновь платить и отбиваться появилась в результате двух последних событий – решения стокгольмского суда в пользу Украины и решения американского суда с комментариями судьи П. Фридмана по делу П. Лазоренко, бывшего соратника Ю. Тимошенко. За лидером «Батьківщини» давно тянется след этого сотрудничества в рамках компании ЕЭСУ. Коррупция этой компании, вскрытая американским судом, и наказание за нее П. Лазоренко тюремным заключением в США стали главным темным пятном и испытанием в жизни Ю. Тимошенко.

Она постоянно ссылается на решения разных инстанций о ее непричастности к коррупции в этой компании, но слухи и подозрения возрождаются тоже, как птица Феникс, с завидной регулярностью при каждой новой власти, в оппозицию к которой встает неутомимая Юлия Владимировна.

В статье и комментариях П. Фридмана вновь фигурирует имя г. Тимошенко. На эту статью ссылается во всех своих нападках и наступлениях на лидера «Батьківщини» ее бывший соратник, ныне политический конкурент О. Ляшко. К политическому противоборству добавились лингвистические аспекты. Точного перевода этой статьи никто не предоставил. Любопытных среди наблюдателей очередного политического скандала тоже немного, поэтому статья американского судьи стала очередной загадкой и информповодом для нападок на Ю. Тимошенко. Как рассматривает ее в своей статье П. Фридман – как пострадавшую или как прямую соучастницу коррупции – остается на совести судьи и комментаторов его статьи в Украине. Но очередные нападки и обвинения в адрес г. Тимошенко свидетельствуют о приближающихся выборах (срочных или досрочных – уже неважно), и объект нападок выбран верно – рейтинги Ю. Тимошенко, как всегда, высоки.

Решение стокгольмского суда в пользу Украины основано на отказе в требовании со стороны России выплатить долг более чем в 50 млрд долл. согласно контракту, подписанному в 2009 г. премьерами России и Украины, т.е. Ю. Тимошенко и В. Путиным. Эти 50 млрд долл. были признаны в Украине частью коррупционной схемы, якобы разработанной двумя премьерами. Этот злополучный договор обсуждается в Украине до сих пор, и лишь самый ленивый не бросил в него камень. Нельзя не признать, что договор был явно кабальным для Украины, но нельзя не согласиться с г. Тимошенко о том, что современная цена на газ, которую уже платит не государство, а простые люди государству, является почти смертельной. Люди пережили зиму, но за это время была поднята минимальная зарплата, абсолютно не согласованная с ростом экономики, которая повлекла за собой массовые увольнения и сокращение числа людей, пользующихся субсидиями. Менять один кабальный договор на другой -вряд ли можно считать достойным и честным решением. Впереди у нас еще более тяжелая зима, и очередные попытки власти вытеснить Ю. Тимошенко лишь добавят ей рейтинг. А вот сможет ли кто-то из нынешних провластных политиков сравниться с ней по политическому долгожительству?

Политика безжалостно вытесняет из своего поля всех слабых, но она безжалостна и к сильным политикам, имеющим темный груз прошлого. Доказать свою непричастность к этому темному прошлому сложно, т.к. люди традиционно не доверяют политикам, ни тем, кто нападает, ни тем, кто защищается. Один суд признает вину, другой отменяет решения первого, а шлейф подозрений будет тянуться долго. Лучше не давать поводов к подозрению и беречь политическую честь смолоду.

Татьяна НИКОЛАЕВА