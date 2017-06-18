Кто ворует в Запорожье телефонный кабель, и кто это покрывает?

В Запорожье настоящим бедствием для горожан стало хищение кабелей, которые обеспечивали людям телефонную связь и интернет. От преступников, ворующих медный провод, пострадали более 20 тысяч запорожцев. К сожалению, реформированная полиция и власть не могут остановить кражи и защитить горожан

Ворам ­ свободу!

Основная масса украденных кабелей принадлежит компании «Укртелеком». Она обслуживает в Запорожье порядка 170 тысяч абонентов. Предприятие неоднократно обращалось в полицию, заявляя о хищениях. При этом колодцы, в которых размещены ценные для преступников провода, «Укртелеком» оборудовал сигнализацией. Охрана предприятия даже задерживала похитителей и передавала в руки полиции. При этом правоохранители отпускали и продолжают отпускать задержанных в течение трех часов. Воры снова крадут кабель, снова попадаются полицейским и снова выходят на свободу без наказания. Почему? На этот вопрос нам ответили в Главном управлении Нацполиции в Запорожской области: «Невозможно идентифицировать, откуда был украден кабель. А если он был обожжен, то тем более. Обнаруженный у задержанных провод нельзя привязать к месту преступления, а значит, и арестовать человека. Вот если его задержали с поличным, тогда дело передается в суд. Но, как правило, преступника осмотрели, он написал объяснительную и вышел на свободу», — утверждает заместитель начальника следственного управления Алексей Гребенников.

С 1 марта по 24 мая полицией было открыто 331 уголовное производство по поводу кражи кабеля «Укртелекома», лишь в 62 случаях удалось установить личность преступников, и всего 28 из них удалось привлечь к ответственности. Более того, даже в суде воры отделываются условными сроками, поэтому снова принимаются за свое незаконное, вредное «ремесло».

Городские власти также не способны остановить похитителей кабеля. В ноябре прошлого года городской голова Владимир Буряк выразил глубокую обеспокоенность масштабом проблемы, осуждал полицию за неэффективность работы и обещал программу совместных действий власти с правоохранителями. Но его гнев и волнение за горожан, оставшихся без сети, никак не повлияли на ситуацию, а чуть позже вообще сошли на нет.

Позицию городской власти озвучил депутат Запорожского горсовета Олег Адаманов, который возглавляет депутатскую комиссию по жизнеобеспечению. «Мы посоветовали «Укртелекому» поскорее уходить от медного кабеля и переходить на оптоволокно. Вот это будет единственное решение проблемы. Еще нужно закрыть пункты приема, где украденный кабель принимают», — подчеркивает депутат. Он неоднократно предлагал полиции делать облавы на пункты приема и даже закрывать их решением сессии, но все идеи остались «нетронутыми».

Первый заместитель городского головы Запорожья Сергей Мешок рассказал, что городская власть убедила «Укртелеком» включить Запорожье в так званую концепцию «Б­6». Это ­ программа замены медного кабеля на оптоволоконный. Ранее она внедрялась в пяти городах Украины, но благодаря настойчивости мэрии теперь работает и в Запорожье. Мешок добавил, что ситуацию улучшит программа «Безпечне місто». «Система видеонаблюдения поможет значительно снизить уровень преступности. Она повышает раскрываемость преступлений, а также является профилактикой преступности. В Запорожье процесс уже реализовывается», — утверждает первый зам.

Программа «Безпечне місто» — это три тысячи видеокамер, которые в течение трех лет установят в разных частях города. Потратят на данную программу 453 млн гривен, из которых 102 млн гривен — в 2017 году.

Загадочный пострадавший «Укртелеком»

Странную и даже загадочную позицию занял «Укртелеком» в вопросе хищений медного провода. Компания, как сообщают источники, как­то равнодушна к проблеме. К депутатам на комиссию по жизнеобеспечению, по словам О. Адаманова, представитель предприятия пришел лишь раз, и то по требованию. А ведь можно было бы воспользоваться данным админресурсом, показать масштаб хищений, призвать власть имущих повлиять на работу правоохранителей, которые, как утверждают местные депутаты, «крышуют» нелегальные пункты приема металла, а значит, и воровство кабелей.

При этом «Укртелеком» скрывает информацию, связанную с кражами, от СМИ и своих абонентов. В центральное отделение предприятия в Запорожье нагрянул журналист «ВЕРЖЕ». Должностное лицо представилось главой Запорожского отделения компании господином Виталевым. Он отказался говорить что­либо о хищениях, так как, якобы, ничего о них не знает. Виталев посоветовал писать запрос в главный офис в столице. Редакция «ВЕРЖЕ» связалась с Киевом, но там также настороженно отнеслись к СМИ, отказались комментировать ситуацию в устном виде, а пожелали общаться методом длительной переписки.

Один из сотрудников «Укртелекома» Евгений (имя по его просьбе изменено) при личной встрече предположил, что кабель воруют бывшие сотрудники компании. Он рассказал «ВЕРЖЕ», что в прошлом году коллектив предприятия был существенно сокращен. Причем сократили не только раздутый штат управленцев и их обслугу в виде секретарш, водителей и прочих, начальников всех рангов, но и простых работяг.

«Сократили тех, кто, как говорится, пашет в снег и грязь, нашу доблестную связь, — кисло улыбается Евгений. — И вот после сокращений начались непонятные вещи. В Запорожье возникли частные фирмочки, в которых руководство — бывшие начальнички «Укртелекома», а работники — бывшие телефонисты и кабельщики нашего предприятия. «Укртелеком», якобы, начал заключать с этими частниками договоры на ремонт и установку кабелей. С тех пор и стартовали проблемы: массово начались кражи кабелей в жилых и не жилых домах Запорожья. Частники восстанавливают связь, а на следующую ночь или день новый кабель исчезает. И так все по кругу. А платит за все это «Укртелеком».

По мнению Евгения, есть три версии этих неприятных событий. Первая: руководство «Укртелекома» ­ в сговоре с частниками, получая откаты, а те ­ наживаясь на подрядах и похищенных кабелях. Вторая: месть олигарха Ахметова, у которого отбирают жирный кусок бизнеса, он и приказал угробить прибыльный бизнес. И третья версия: задания кремлевских спецслужб, которые хотят внести хаос в жизнь крупного и важного украинского предприятия.

«Обидно, что полиция не особо реагирует на постоянные кражи во всех районах города, длящиеся вот уже более полугода, — вздыхает Евгений. – Точнее, не реагирует: приедут, бумажки оформят и все».

Проблема разворовывания кабелей докатилась и до Киева, где 22 мая собрались представители крупных провайдеров, правоохранительных органов, представители госсвязи и органов власти. Они сошлись на той мысли, что за кражи телекоммуникационного оборудования необходимо наказывать более жестко, так как подрывается национальная безопасность страны. Однако до конкретики пока дело так и не дошло. Со своей стороны надеемся, что власть и полиция таки сделают реальные шаги по наведению порядка в этом отношении.

Александр Побел