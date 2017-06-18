Под Запорожьем армейцы провели учения по нейтрализации боевиков-террористов

На территории учебного центра «Близнецы» под Запорожьем состоялись инструкторско-методические занятия по организации хранения оружия и боеприпасов; организации мероприятий, направленных на безопасное содержание боеприпасов и недопущения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций в условиях повышенного уровня террористической угрозы на складах хранения боезапаса воинских частей оперативного командования «Восток».

По легенде, возле складов РАО была разоблачена группа диверсантов, на обезвреживание которых оперативно выдвинулась группа усиления. Прикрываясь МТ-ЛБ, бойцы шквальным огнем заставили двух «террористов» сдаться в плен. Третий отступил, но был быстро обезврежен прибывшим на помощь отрядом военной службы правопорядка. А результат огневой деятельности врага менее чем за минуту был ликвидирован пожарной командой.

Как отметил командующий войсками оперативного командования «Восток» генерал-майор Александр Красноок, основная цель была достигнута — понимание офицерами требований по организации учета, хранения и списания ракетно-артиллерийского оборудования; предупреждения потерь и краж стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; изучение опыта и внедрение эффективных противодиверсионных мероприятий.