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В Запорожье появятся 35 вместительных автобусов

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Valeriy
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Городские власти планируют закупить 35 автобусов на сто мест на условиях финансового лизинга. Об этом стало известно в ходе заседания исполкома.
Стоит отметить, что первоначально городским бюджетом на 2017 год было предусмотрено приобретение десяти троллейбусов, пяти автобусов большой вместимости и одиннадцати автобусов средней вместимости. На это в городском бюджете выделено 46 миллионов гривен. Но на 17-й сессии Запорожского городского совета, КП «Запорожэлектротранс» получило разрешение на приобретение 35 автобусов большой вместимости на 100 посадочных мест, на условиях финансового лизинга на эту же сумму денег.
Как говориться в пояснительной записке, такая «обновка» позволит в короткие сроки улучшить состояние пассажироперевозок в областном центре. Согласно проекту решения, на закупку автобусов для «Запорожэлектротранса» предвидены средства и на 2018-2020 года:
2017 год – 46166,200 тысяч гривен
2018 год – 44023,010 тысяч гривен
2019 год – 37854,155 тысяч гривен
2020 год – 26391,746 тысяч гривен
Также в проекте решения предвидены средства на капитальный ремонт 4 трамваев Т-ЗМ, которые были введены в эксплуатацию в 1988-1990 годах, а ремонтировались в последний раз в 2008-2009 годах. Ремонт будет проводиться силами КП. Также планируется ремонт 8 трамвайных вагонов, которые были выпущены и приняты в эксплуатацию в период с 1977 по 1987 года. В последний раз капитальный (средний) ремонт трамвайных вагонов делался в 2009 году.
Таким образом, общий объем расходов бюджета города за городской целевой программе «Обеспечение надлежащей и бесперебойной работы Запорожского коммунального предприятия городского электротранспорта «Запорожэлектротранс» (с изменениями) на 2017 равна 150532,438 тысяч гривен. Увеличение финансирования на 6619,645 тысяч гривен.
Яна Петрова

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