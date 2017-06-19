За насилие над полицейским жителю Запорожью грозит тюрьма

Семейная ссора превратилась для 35-летнего горожанина в большую проблему — уголовное преследование за насилие над полисменом.

Нетрезвый запорожец устроил в своей квартире дебош с женой. Прибывшие патрульные доставили его вместе с женой в здание Александровского отделения полиции.

Пока участковый опрашивал даму, горожанин нервничал, а потом и вовсе попытался покинуть помещение отделения полиции. Оперативный дежурный объяснил ему, что он сможет это сделать сразу после того, как будет опрошен.

Как уверяет пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области, в ответ мужчина нанес стражу порядка удар в лицо. Правонарушитель был задержан и начато уголовное производство по признакам ч.2 статьи 345 УК «Насилие в отношении работника правоохранительного органа». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

«Полиция максимально жестко в рамках действующего законодательства реагирует на любые противоправные действия, направленные на сотрудников правоохранительных органов», — отметил начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.