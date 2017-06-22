В больнице Запорожья умер мальчик, искалечившийся на спортплощадке школы

Как уже сообщал «Верже», в конце мая на спортплощадке запорожской школы №73 11-летний мальчик сорвался со шведской стенки и упал на металлическую трубу.

С тупой травмой живота и геморагическим шоком его доставили машиной «скорой помощи» в детскую больницу. Оказалось, что при падении ребенок получил тяжелые травмы внутренних органов.

В больнице была произведена операция, но спустя какое-то время потерпевший скончался. По факту смерти ребенка полиция открыла производство по ч.2 статьи 115 УК «Убийство малолетнего ребенка».

«Если правоохранители не найдут оснований (чья-то вина в падении ребенка со шведской стенки или халатность врачей), то дело будет закрыто. Дескать, несчастный случай», — объяснил «Верже» источник в больнице.

Валерий Бутенко.