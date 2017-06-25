Запорожская область лидирует по количеству заболевших ботулизмом

В нашем регионе критическая ситуация с заболеваемостью ботулизмом. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей в Запорожской области Виктор Шершнев. На сегодняшний день по области от ботулизма пострадало 10 человек, все случаи заражения подтверждены лабораторными исследованиями. К счастью, все инфицированные живы. От некачественных продуктов пострадали жители Мелитопольского, Черниговского, Васильевского районов, а также Энергодара и областного центра.

Последние три года ботулизм ежегодно укладывает на больничные койки в среднем 12 жителей Запорожской области. Так, в 2015 году инфекция ботулизма зафиксирована у 12 человек, из которых двое умерли, в 2016 году – также 12 заболевших. В 2017 году заболевших ­ 10, из которых 5 находятся на стационарном лечении. По Запорожью картина немного другая. В 2015 году ботулизмом заболели 4 человека, а в 2016 и 2017 годах, по официальным данным, ­ по одному инфицированному. Летальных исходов удалось избежать чудом. А все потому, что протиботулиновой сыворотки, которая необходима для пострадавших, в Запорожской области нет!

Вакцины нет, но вы держитесь!

Нет сыворотки и во всей Украине. Дело в том, что еще в июле 2014 года закончилось действие сертификата государственной регистрации противоботулиновой сыворотки в Украине. Поэтому три года вышеуказанный лекарственный препарат не зарегистрирован в Украине и не поступает в продажу в сеть фармацевтических фирм. Это и не позволяет совершать его закупку заведениями охраны здоровья области.

Журналисты центральных телеканалов попытались выведать у исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, когда появится вакцина. Но отвечать на вопрос чиновница не стала, а просто убежала от камер. А тем временем в Украине всего за три месяца зафиксировано 9 летальных случаев от ботулизма. В свою очередь, в Министерстве здравоохранения пояснили, что нового поставщика ищут. Вроде бы сейчас идет процесс регистрации препаратов и вакцин французского производства, но когда он завершится, неизвестно. Впрочем, как и непонятно, сколько еще человек должно умереть, дабы эту регистрацию совершили.

— В Украине нужно несколько десятков тысяч доз. В ст. 3 Конституции четко прописано, что государство должно активно обеспечивать безопасность своих граждан. Оно должно активно это делать, а не ждать, пока придет дядя и скажет: вот тебе сыворотка, – прокомментировал ситуацию одному из центральных телеканалов президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Чуть позже Ульяна Супрун все­таки дала комментарий относительно отсутствия сыворотки.

— Вакцины преимущественно закупаются за средства регионов. Это ­ не централизованные закупки. Мы уже попросили представителей Программы развития ООН, чтобы они нам передали в качестве гуманитарной помощи определенное количество доз, – подчеркнула и.о. министра. – Мы также внесли в систему государственных закупок, что в 2017 году закупим на государственном уровне не только сыворотку от ботулизма, а также от дифтерии, столбняка и тех всех заболеваний, с которыми Украина сталкивалась в 2016 году, и, соответственно, была проблема.

Еще одна причина отсутствия вакцины, по мнению Ульяны Супрун, заключается в нежелании производителей регистрировать эти лекарственные средства в Украине. Причина: хотя препараты не очень дорогие, но спрос на них очень низкий.

— Мы должны их как­то поощрять, чтобы они это сделали. И через государственные закупки есть упрощенная процедура регистрации, – добавила Супрун.

Порядок регистрации лекарственных средств в Украине, конечно, не самый простой, но МОЗ вполне по силам это организовать и начать закупать вакцину централизованно, а не заставлять родных пострадавших самостоятельно искать решение проблемы, когда у них в запасе остаются буквально считанные часы.

Что ждет человека с ботулизмомв Запорожской области?

Дабы избежать трагедии, медики просят при первых же симптомах заболевания немедленно обращаться за помощью к врачам. В департаменте охраны здоровья Запорожского городского совета говорят, что сразу же пациенту будет оказана неотложная помощь – промоют желудок и госпитализируют в Областную инфекционную клиническую больницу. Там больному опять промоют желудок и кишечник. Врачи займутся коррекцией нарушения дыхания и глотания, в случае необходимости пациента подключат к аппарату искусственной вентиляции легких, проведут дезинтоксикационную терапию, которая, по сути, включает в себя весь комплекс лечебных мероприятий, направленных на борьбу с заболеванием, но, прежде всего, это выведение из организма токсичных субстанций. Кроме того, медики проведут симптоматическую терапию.

В том случае, если пациент поздно обратится за медпомощью, единственная надежда на спасение – родственники и друзья. Именно им предстоит в считанные часы найти сыворотку, которая на «черном «рынке Украины обойдется в круглую сумму. Так, муж одной из пострадавших самостоятельно нашел вакцину. Стоимость одной ампулы – тысяча гривен, а курс лечения состоит из 6 уколов.

Мы также попытались найти вакцину на просторах Интернета. Удалось нам это сделать лишь с седьмой попытки. И это в то время, как во всем мире противоботулиновая вакцина – не секретный препарат, а вполне доступное лекарственное средство. Стоимость найденного нами препарата составляла 2600 гривен. Чтобы доставить вакцину из другого города, фармацевты предложили либо приехать самим, либо передать противоботулиновую сыворотку через проводницу поезда. Единственное «но» – данный медпрепарат должен находиться в холодильнике, иначе он не поможет. В общем, спасение умирающих в нашей стране ­ дело рук самих умирающих.

На сегодня органы исполнительной власти и местного самоуправления совместно проверяют торговые сети, общепит, места несанкционированной торговли рыбной продукцией. Специально созданная комиссия проверяет законность функционирования торговых точек, соблюдение условий производства, технологических регламентов, транспортировки, хранения и реализации. Проверяется наличие и подлинность документов, гарантирующих качество и безопасность продукции группы риска. Вместе с представителями Национальной полиции проводятся рейдовые проверки мест стихийной торговли. По выявленным фактам нарушений составляются протоколы, материалы передаются в прокуратуру.

Что же такое ботулизм?

Ботулизм – не эпидемия, а тяжелое пищевое отравление. Как нам рассказали в департаменте охраны здоровья Запорожского городского совета, палочка ботулизма широко распространена в окружающей среде. В почве или водоемах она сохраняется годами в виде устойчивых спор, которые могут попасть на грибы, овощи, фрукты и т.д. Местом существования возбудителя ботулизма может быть также кишечник некоторых животных, рыб и птиц. При отсутствии кислорода ботулиновая палочка начинает развиваться из споры и интенсивно размножаться в пищевых продуктах, образуя самый сильный яд – ботулотоксин. При употреблении таких продуктов ботулотоксин быстро всасывается в кишечнике, проникает в кровь и разносится по всему организму. Палочки ботулизма погибают только при условии стерилизации при температуре не ниже 120оС, а ботулотоксин разрушается при кипячении через 10­15 минут.

— Естественным резервуаром возбудителей ботулизма являются травоядные животные и речная рыба, которые поглощают споры. В большинстве случаев ботулизм связан с употреблением не выпотрошенной речной рыбы и продуктов домашнего консервирования – грибов, овощей, мяса. Важно помнить, что продукт, который накопил в себе опасный токсин, может изменить свой внешний вид и вкусовые качества, – сообщили в городском департаменте здравоохранения.

В свою очередь, в департаменте охраны здоровья Запорожской областной государственной администрации добавили, что «подцепить» данную инфекцию можно при употреблении потенциально небезопасных продуктов питания, которые приготовлены с нарушением технологического процесса: вяления, посола, маринования, копчения рыбы, представляют угрозу и консервы в банках (мясные, рыбные, овощные, фруктовые, а также с грибами, колбасами, ветчиной).

Основные симптомы ботулизма

Заболевание ботулизмом возникает в среднем через сутки после употребления в пищу зараженной пищи, но иногда инкубационный период может сокращаться до 2­х часов или продлиться до 10 суток. Клинически заболевание начинается с общей слабости, головной боли, возникает чувство тревоги, а затем появляются глазные симптомы: двоение предметов, ослабление четкости (предметы видятся «в тумане», «сетка перед глазами»). Вследствие паралича мышц гортани, глотки и языка больные теряют голос, глотание становится тяжелым или вовсе невозможным. Главной, что поражает токсин ботулизма, является нервная система. Развивается неврологическая симптоматика заболевания. При тяжелых формах заболевания главными симптомами являются расстройство дыхания, паралич диафрагмы, в результате чего наступает смерть.

Стоит отметить, что очень часто больные путают вышеперечисленные симптомы с другими заболеваниями и обращаются за помощью к узким специалистам. Что, в свою очередь, негативно влияет на лечение, а порой приводит и к летальным исходам из­за того, что было упущено драгоценное время.

Как не «законсервировать» ботулизм?

На просторах Интернета хозяюшки и специалисты уже вовсю делятся советами относительно того, как не «законсервировать» ботулизм в банку, ведь эта инфекция не боится больших доз уксуса, соли и кипячения и может развиваться без воздуха. Так, если вы хотите замариновать грибы, то перед тем как законсервировать данный продукт, тщательно помойте его и очистите от сырья. Собранные грибы переработать сразу же! А перед употреблением маринованные грибы необходимо дополнительно обработать – отварить, запечь или пожарить. Что касается овощей, то их нужно тщательно вымыть, причем несколько раз. Рекомендуется обдать их кипятком. Не стоит класть в банку овощ, где есть гниль.

Что касается засушки рыбы, то совет прост: обязательно нужно удалить внутренности (особенно жабры).

Что касается правил хранения продуктов, то консервацию стоит держать в прохладном помещении при температуре не выше +6° C. Срок хранения закатки – 1 год. Перед употреблением стоит внимательно осмотреть банку, при малейших признаках вздутия лучше избавиться от данного продукта. Кроме того, специалисты советуют не есть все содержимое банки за раз, а растянуть употребление продукта на три дня. И главное, соблюдайте правила перевозки и хранения рыбы. Не стоит запаковывать рыбу в целлофан/ бумагу и перевозить ее в багажнике при температуре +30оС и выше. Это только создаст благоприятную среду для развития ботулизма.

Яна Петрова