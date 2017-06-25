Когда терять нечего, можно рисковать всем

На востоке Украины резко ухудшилась ситуация. Увеличилось количество погибших украинских ребят, в Авдеевке произошла очередная гуманитарная катастрофа – ее жители лишились газа по причине разрушения боевиками газопровода. Под обстрел попадают дома мирных жителей, и разрушаются не только их дома, но и сами они все чаще гибнут. Налицо страшная эволюция современных войн: по подсчетам военных экспертов, в Первой мировой войне погибло 5% мирного населения, во Второй мировой ­ уже 48%, а в американо­вьетнамской и советско­афганской войнах, по разным данным, от 50 до 65% мирного населения.

Закончилось то время, когда противники остервенело уничтожали друг друга где­то под Аустерлицем, на Бородинском и Косовском полях, т.е. подальше от мирных городов и сел. Сегодня противники также остервенело уничтожают друг друга, но в числе пострадавших и погибших все больше гражданских лиц. Война всегда отличалась грубым и бессмысленным содержанием, хотя ее возникновению предшествовал комплекс объективных причин, но сегодня бессмысленность и античеловечность войны доходит до последнего предела.

И на фоне этой жуткой эволюции современных войн последовало очередное заявление главы СНБО А. Турчинова. Нужно отметить, что все заявления г. Турчинова вызывают тревогу и настороженность, т.к. отличаются воинственностью, правда, довольно избирательной. В некоторых обстоятельствах эта воинственность заменяется трусливостью. В историю украинской политики г. Турчинов войдет как автор украинской Цусимы. Напомню читателям, что это такое. В 1906­10 гг. министром иностранных дел Российской империи был. А. Извольский, который признал аннексию балканских государств Австро­Венгрией и сдал позиции России на Балканах. Несколькими десятилетиями ранее после русско­турецкой войны 1877­78 гг. началось освобождение балканских государств от Османской империи, и Россия действительно помогла их освобождению, хотя и закрепила свое влияние на Балканах. Русско­японская война 1903­05 гг. стала катастрофой и огромным военным поражением России. Военное поражение было продолжено в дипломатической сфере. Появился термин «военная и дипломатическая Цусима» как символ политического поражения. Эту политику поражения возглавил А. Турчинов в начале 2014 г., когда временное постмайданное правительство под его руководством своим бездействием привело к аннексии Крыма. Не было оказано никакого сопротивления так называемым «зеленым человечкам» в Крыму, и аннексия Крыма состоялась при молчаливом наблюдении тогдашней революционной власти.

Зато сегодня г. Турчинов проявляет чудеса смелости, но почему­то осуществляет эту смелость чужими руками, в частности, президентскими. Предложение блокировать популярные сайты исходило от главы СНБО, но подписано было президентом. Нынешнее предложение г. Турчинова заключалось в переформатировании гибридной войны с Россией, переименовании АТО в полноценную войну (оборонительную), усилении роли армии, создании штаба под руководством президента, наделении этого штаба и, соответственно, президента дополнительными полномочиями. Военные и политические эксперты сразу же усмотрели за этими предложениями тень возможного военного положения, а за туманной фразой об интеграции оккупированных территорий в Украину – возможность бриц­крига для освобождения этих территорий. За патриотическими заявлениями, однако, может скрываться рискованный ход, провоцирующий Россию на открытое вмешательство в ход военных событий на востоке Украины. Для обоснования этого вмешательства Россия, как шулер из рукава, тут же достанет козырную карту – спасение русскоязычного населения от бандеровцев. Украинской армии, какой бы сильной она не являлась сегодня, придется столкнуться с гораздо более сильной российской армией, и вся ответственность будет лежать на президенте как главнокомандующем и руководителе нового штаба.

За заявлениями г. Турчинова можно увидеть опасные политические мотивы – борьбу с БПП и попытку вернуть влияние «Народного фронта». После получения безвизового режима с ЕС рейтинг г. Порошенко вырос, хотя и очень незначительно, а вот рейтинг НФ законсервировался на отметке 0­3%, по разным социсследованиям. Думаю, что поднять рейтинг НФ невозможно уже никакими путями, но насолить политическому конкуренту, т.е. БПП, можно. Как говорил французский писатель Жан Луи Лэ, когда терять нечего, можно рискнуть всем, в данном случае – рейтингом президента и его партии. Но, к сожалению, риск затрагивает не только БПП, но и всю страну, и ее народ. Диктаторы всегда легко рисковали собственным народом, втягивая его в опасные авантюры и обрекая на долгие исторические травмы. Но мы­то живем в демократической стране, так почему позволяем рисковать нашими жизнями, свободой и благополучием?

Разумеется, заявление г. Турчинова связано не только с борьбой с политическими конкурентами, но и с бессилием Минских соглашений. Но все­таки худой мир лучше хорошей войны в тех условиях, о которых нам хорошо известно. ЕС никогда не ввяжется в войну на востоке Украины, политика Белого дома достаточно шаткая и недостаточно проукраинская, НАТО теперь будет озабочено материальными и финансовыми проблемами. Рассчитывая только на себя, мы должны рассчитывать собственные силы.

Татьяна НИКОЛАЕВА