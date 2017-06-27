В Запорожской области азовские курорты отпугивают отдыхающих (ФОТО)

В Мелитопольском районе Запорожской области море «заболотилось»: в воде полно несимпатичной для отдыхающих растительности. Берега укрыты тиной, словно зелено-ватным одеялом. Водоросли буйно растут на протяжении 10-ти метров от берега.

Как передает МВ, отдыхающие недовольны и возмущены тем, что на центральных пляжах никто не заботится очисткой воды и песка от водорослей.

Такая ситуация, по словам очевидцев, сейчас наблюдается в Приморском районе, Геническе, Кирилловке и Мелитопольском районе. Бердянская морская зона пока чистая.