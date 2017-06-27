Запорожцу раздробило кость ноги взрывом снаряда

Но не в бою, защищая Родину от северных варваров, получил серьезную травму житель села Новобогдановка (именно там в в 2004, а затем в 2005 и 2006 годах горели и взрывались склады боеприпасов) Мелитопольского района.

40-летний мужчина распиливал в сарае какую-то металлическую деталь от найденного снаряда. И в вдруг — взрыв!

По информации главы независимого профсоюза работников «Скорой помощи» Анатолия Сидоренко, мужчина получил минно-взрывное ранение, проникающее ранение брюшной полости, открытый перелом правого бедра, осколочное ранение шеи, травматическую ампутацию второго пальца левой руки.

Тяжело раненного человека машиной «скорой помощи» доставили в реанимационное отделение Мелитопольской горбольницы.