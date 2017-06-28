В одном из крупных подразделений «армии ДНР» полетела голова командира

Российское оккупационное командование отстранило от исполнения обязанностей главаря морпехов из Новоазовска.

Как сообщило Главное управления разведки Минобороны Украины, это произошло в связи с резким снижением морально-психологического состояния личного состава полка, а также значительным увеличением случаев самовольного оставления подразделений боевиками и повальным употреблением алкогольных напитков, а также наркотиков.

К примеру, на днях самовольно покинула боевые посты группа военнослужащих девятого отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в Новоазовске.

Как ранее сообщал «Верже», в начале апреле новобранцы-контрактники с перепугу обстреляли собственных бойцов: личный состав инженерного подразделения 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК при установлении минных заграждений в «серой» зоне был обстрелян из передовых позиций полка. В результате «дружественного» огня двое военнослужащих убиты, трое ранены.