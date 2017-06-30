Депутаты Запорожского облсовета требуют прокурора Романова отчитаться (ДОКУМЕНТ)

Глава фракции УКРОП Запорожского облсовета Ярослав Гришин потребовал публичного отчета прокурора области Валерия Романова на сессии областного совета. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети, опубликовав документ соответствующего проекта решения.

По словам Гришина, областные прокуроры обязаны публично отчитываться перед депутатами областных советов минимум два раза в год. Норма прописана в ст.6 Закона Украины «О прокуратуре» и ст.43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине».

Запорожская область до сих пор является первой в Украине по криминогенной ситуации. \

«Валерий Романов уклоняется от прозрачного отчета перед депутатами, СМИ и общественностью. У нас есть совершенно конкретные вопросы к Романову по конкретным уголовным производствам. Ждем прокурора области на сессии. Будем смотреть ему в глаза и задавать прямые вопросы», — написал на своей странице в социальной сети депутат Ярослав Гришин.

Напомним, в частности речь идёт о расследовании уголовного производства по факту поставки более 90% продукции запорожским заводом «Преобразователь» на территорию РФ. Прокуратура области занялась этим вопросом еще в декабре 2016 года. Хотя до сих пор, рассказывают депутаты-укроповцы, не предоставила результатов.

Отметим, депутат и правозащитник Ярослав Гришин ранее сообщал о давлении на запорожский бизнес областной прокуратурой.