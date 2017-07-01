Запорожец признан самым богатым нардепом в Раде

Согласно е-декларациям, которые обязаны подавать народные избранники, выяснилось, что Вячеслав Богуслаев стал самым богатым из парламентариев. У него более 825 миллионов гривен активов.

За прошлый год Богуслаев заработал более 0,5 миллиарда гривен. Это позволило ему обойти лидеров прошлогоднего рейтинга самых богатых депутатов.

У президента «Мотор Сичи» Вячеслава Богуслаева в собственности менее 10% акций «Мотор Сичи». Формально (по бумагам) он продал в прошлом году 93% своих акций. Но эксперты полагают, что он же и остался владельцем предприятия.

Акции не были основным источником дохода депутата (тем более они не отражались в реестре). Больше всего ему удалось заработать от инвестиций в фирму «Мотор-Дилер». Это дочерняя компания «Мотор Сичи», которая оказывает посреднические услуги при продаже ценных бумаг.

Активисты движения «Честно», которые подсчитывали доходы нардепов, заявляют, что именно Богуслаев самый богатый в Верховной Раде, передает Слово и Дело.