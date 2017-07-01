Запорожцев просят опознать воровок, промышляющих у кафе (ФОТО)

Пользователь Фейсбук Наталья Соловьева просит горожан помочь ей найти воровок, которые «обчистили» ее в очереди за кофе.

Случай имел место на пл. Маяковского. Возле одного из кофейных киосков, стоя в очереди, у девушки вытащили из сумки кошелек.

Пострадавшая подозревает в содеянном гражданок, которых вы видите на фото. Снимки с камер наблюдения предоставили сотрудники торговой точки.

По факту происшествия девушка написала заявление. Известно, что женщин на фото уже видели на рынках города, они там также обчищали своих жертв.

Всем, кому известны личности на фото, просьба позвонить по телефону 0972829605.