Под Донецком российские «ихтамнеты» расстреляли ополченцев-дезертиров

Наемники, которые воюют в составе российско-оккупационных войск, продолжают покидать боевые позиции из-за сложных условий прохождения службы и нежелания погибать от рук украинских войск.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, подразделение так называемого 11-го механизированного полка (дислокация — оккупированный Донецк) 1 АК ВС РФ, был сформирован российским командованием исключительно из так называемых» штрафников «, которые ранее содержались под арестом за грубые нарушения воинской дисциплины, в полном составе пытался скрыто оставить передовую позицию.

Высшие по рангу российские террористы обстреляли их из вооружения боевых машин. В результате инцидента трое военнослужащих 1 АК ВС РФ убиты, два тяжело ранены, еще шестеро арестованы.