Художница из Запорожья создала портрет подруги из горчицы, теста и баклажана (ФОТО)

Запорожская художница-авангардист Ксения Платанова снова порадовала ценителей своего искусства, создав новый портрет.

Свое творение она поместила на картон, сфотографировала, а фотографию портрета разместила на своей страничке в ФБ.

Как сообщал «Верже», ранее Ксения Платанова создала серию кукол, используя сырое мясо. Также Ксения создавала портреты из продуктов своих знакомых, а также Тараса Шевченко. Кроме того, авангардист использовала в создании портретов сыры разных видов, сметану, хумус, щавель, лаваш, горчицу и борщ и другие продукты.