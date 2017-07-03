Аферистка пыталась захватить власть в сельсовете под Запорожьем с помощью депутатов (ФОТО)

Завершено расследование в отношении бывшего секретаря и депутата Натальевского сельсовета Запорожского района, а материалы обвинения предоставлены стороне защиты для ознакомления.

Пока адвокат будет изучать материалы, обвиняемая будет находиться под стражей в СИЗО. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, суд продлил ей меру пресечения до 19 июля 2017 года.

Как уже сообщал «Верже», бывшего секретаря Натальевского сельсовета Анжелу Рябоконь подозревают в совершении преступлений: по ст. 109 УК (действия, направленные на захват власти), ст.353 УК (присвоение властных полномочий), ч. Ч.1,4 ст. 358 УК (подделка официального документа и его использования), по ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 190 УК (покушение на мошенничество в крупном размере), ст.356 УК (самоуправство).

Находясь под следствием по тяжким статьям, но будучи на свободе (мера пресечения — домашний арест), экс-секретарь Натальевского сельсовета не выполняла обязанности, возложенные судом на нее при избрании домашнего ареста.

Прокуратура обратилась в мае в суд для изменения меры пресечения для подозреваемой и Фемида удовлетворила ходатайство: меру пресечения заменили с домашнего ареста на содержание под стражей, то есть, содержание в СИЗО.

Напомним, что заявление о захвате власти в Натальевском сельсовете поступило 18 января этого года, на следующий день сведения были внесены в ЕРДР и открыто уголовное производство.

В ходе досудебного расследования установлено, что с целью захвата государственной власти 10 депутатов сельского совета, 4 из которых на основании Закона Украины «О статусе депутатов местных советов» сняты (отозваны) во главе с экс-секретарем местного совета Рябоконь, незаконно провели сессию.

Во время сессии они выразили недоверие действующему председателю сельского совета и предоставили его функции другому лицу. После этого они сообщили о потере гербовой печати сельского совета, что в дальнейшем позволило изготовить ее дубликат.

Изготовив гербовую печать и заверив ей протокол заседания сельского совета и решения внеочередной сессии, Рябоконь предоставила указанные документы государственному нотариусу, который внес изменения в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, в результате чего председателем сельского совета незаконно признана Рябоконь.