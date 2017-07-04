Депутаты обвинили мэра Запорожья Буряка в двойных стандартах

Неожиданная продажа спортивного манежа «Запорожсталь» коммерческой структуре «Sport Life» оставила сотни запорожских спортсменов, в том числе, и паралимпийцев буквально без крыши над головой. Их попросту выгнали из манежа.

Пикантность ситуации заключается в том, что мэр Запорожья Владимир Буряк (выходец из клана «Запорожстали», принадлежащей олигарху Ринату Ахметову) не мог не знать о готовящейся продажи спорткомплекса. Однако ни спортсменов, ни тренеров, ни спортивных функционеров заранее не предупредили о продаже и оставили без места для тренировок.

Депутаты горсовета Запорожья из демократических фракций «Солидарность», «Батькивщина», «Самопомощь» и «Укроп», а также несколько внефракционных депутатов обратились к мэру Владимиру Буряку с открытым обращением.

Народные избранники потребовали от исполнительной власти в лице Владимира Буряка немедленно предоставить условия для тренировок и работы спортивных школ, которые до этого тренировались в спорткомплексе.

«Мы уверены, что команда «Запорожстали», которая последние полтора годом управляет городом, знала заранее о продаже манежа, поэтому сложившая ситуация еще более циничная. Все видят двойные стандарты», — сказано в обращении.

Напомним, что на прошлой неделе как гром среди ясного неба прозвучало известие о продаже спортивного манежа сети фитнес-клубов «Sport Life».

Руководитель сети клубов Дмитрий Екимов заявил во время пресс-конференции, что на днях начнется реконструкция манежа, которая завершится к концу года.

В отреставрированном спорткомплексе будут заниматься спортом около 30 тысяч жителей Запорожья. В спорткомплексе предполагают построить несколько бассейнов, каток, роллердром и многое другое.

Кроме того, в манеже смогут заниматься на платной основе и спортсмены. Также будут разработаны бесплатные занятия для определенных категорий горожан и спортсменов.